22-12-2016 16:43 | Pierre Meignan

Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, estime qu'un espoir nouveau s'est fait jour dans le cas de Petr Jašek, ce missionnaire tchèque actuellement en procès au Soudan où il est accusé d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat. La Haute représentante écrit cela dans une lettre adressée aux eurodéputés tchèques. L'Italienne explique suivre de très près ce procès étant donné, explique-t-elle, que la protection des droits de l'Homme et des droits civils serait la priorité pour l'Union européenne dans le cadre de ses relations avec le Soudan. L'espoir, c'est que les Soudanais auraient cessé de parler d'un cas d'espionnage d'après les avocats de M. Jašek. C'est également que les autorités soudanaises souhaiteraient trouver une solution avec la partie tchèque une fois le verdict connu. D'abord annoncé comme disparu, Petr Jašek avait été arrêté et placé en détention à la fin de l'année dernière.

Le ressortissant tchèque suspecté d'avoir voulu rejoindre les rangs de l'organisation de l'Etat islamique est poursuivi pour préparation d'une attaque terroriste. C'est ce qu'indique la Radio publique tchèque ce jeudi, précisant qu'il risque entre douze et vingt ans de prison, voire même l’emprisonnement à vie. Le jeune homme avait été arrêté le 5 février dernier à un aéroport d'Istanbul alors qu'il souhaitait s'envoler pour la ville de Gaziantep, située non loin de la Syrie. Ramené en République tchèque, il a été placé en détention provisoire en juillet dernier. En novembre dernier, cet individu, désigné sous le nom de "Jan S.", a été déclaré sain d'esprit après avoir passé des tests psychologiques. Il aurait reconnu à plusieurs reprises avoir voulu rejoindre l'Etat islamique.

Prudence est mère de sûreté : la municipalité d'Uherský Brod, une petite ville paisible de 17 000 habitants non loin de la Slovaquie, a décidé d'annuler son marché de Noël suite à l'attentat survenu lundi soir à Berlin. "On nous a demandé d'assurer une sécurité maximale pour tous les événements les plus importants qui doivent avoir lieu au centre-ville d'ici la fin de l'année", a expliqué le maire de la municipalité Patrik Kunčar pour un quotidien local. Bien qu'elles n'aient jamais jusqu'alors été nommément menacées par l'organisation de l'Etat islamique, d'autres villes tchèques préfèrent prendre les devants. A Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod ou encore Liberec, des barrages en béton ont été installés aux alentours des places où se tiennent des marchés de Noël pour prévenir toute attaque. Dans les villes plus importantes également, comme Plzeň, Brno ainsi que Prague, les mesures de sécurité sont renforcées aux abords des marchés.