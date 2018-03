Mobilité professionnelle : les Tchèques sont très confiants envers le marché du travail

Près d’un cinquième des personnes salariées en République tchèque (18 % exactement) ont changé d’employeur au cours de ces six derniers mois, tandis que qu’un autre cinquième de personnes affirment chercher un nouvel emploi ou être attentives aux offres d’autres entreprises. Tels sont les principaux enseignements qui ressortent de l’enquête Workmonitor menée par Randstad, une société spécialisée dans l’intérim et les services en ressources humaines.

Leurs motivations sont essentiellement positives. La recherche de meilleures conditions, les circonstances organisationnelles ou plus simplement l’envie d’aller voir ailleurs et de découvrir un autre environnement de travail sont les trois principales raisons qui motivent ces transitions professionnelles. Si les entreprises se plaignent d’une importante pénurie de main-d’œuvre, le faible taux de chômage en République tchèque (3,9 % en janvier dernier) a des effets positifs en revanche sur la carrière des Tchèques en raison de l’offre de postes vacants et de l’attractivité financière de ces offres.