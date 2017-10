Mini-foot – Coupe du monde : les Tchèques larges vainqueurs de la France

La République tchèque a battu la France (7-0), samedi soir à Tunis, lors de son premier match de groupe comptant pour la Coupe du monde de mini-foot. Le mini-foot est une discipline qui se joue à six joueurs contre six sur un terrain synthétique en deux périodes de vingt minutes. En Tunisie se tient le deuxième Mondial de l’histoire. Après la France, les Tchèques, vice-champions d’Europe en titre, affronteront l’Argentine et l’Australie pour leurs deux prochains matchs de groupe. Les deux premières équipes seront qualifiées pour les play-offs.