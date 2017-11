Miloš Zeman réuni avec le chef du Parti civique démocrate

Le président de la République, Miloš Zeman, a rencontré, ce mercredi au château de Lány, les représentants du Parti civique démocrate (ODS), la deuxième force politique de République tchèque. L’objectif de cette rencontre était de discuter de la situation après les récentes élections législatives.

D’après le leader du parti, Petr Fiala, le chef de l’Etat et les représentants de l’ODS ne partagent pas la même opinion sur le projet du leader du mouvement ANO, le vainqueur des élections, Andrej Babiš, de former un gouvernement minoritaire. Pour Petr Fiala, il n’est pas bien de confier la charge de former un gouvernement à quelqu’un qui ne dispose pas du soutien de la majorité des députés.

Miloš Zeman avait chargé Andrej Babiš de nommer le cabinet ce mardi.