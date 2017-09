Miloš Zeman : l’ONU devrait mettre en œuvre tous les moyens contre le terrorisme

Après les allocutions de ses homologues américain et slovaque, respectivement Donald Trump et Andrej Kiska, le président tchèque Miloš Zeman a prononcé, mardi, son discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

Un discours consacré essentiellement à la lutte contre le terrorisme. Le chef de l’Etat tchèque a plaidé pour une action plus forte des Nations Unies qui devraient être capables, si nécessaire, de déclencher des opérations militaires anti-terroristes.

Dans son allocution devant les dirigeants du monde, M. Zeman a également fait le lien entre le terrorisme et la migration. Il a pointé du doigt la migration massive des pays africains et asiatiques vers l’Europe qui, selon lui, affaiblit le potentiel de ces régions.