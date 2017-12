Miloš Zeman et Andrej Babiš seront réunis mardi pour le déjeuner du Nouvel an

Le traditionnel déjeuner de la nouvelle année entre le chef de l'Etat et le nouveau Premier ministre se tiendra mardi prochain. Miloš Zeman et son épouse Ivana recevront Andrej et Monika Babiš, qui se sont mariés en juillet dernier, au château de Lány. L’information a été communiquée par le Château de Prague vendredi.

Les deux hommes se rencontreront ainsi pour la première fois en 2018, huit jours avant le vote de confiance à la Chambre des députés auquel Andrej Babiš soumettra son gouvernement nommé début décembre