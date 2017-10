Miloš Zeman chargera Andrej Babiš de former un nouveau gouvernement la semaine prochaine

Le président de la République, Miloš Zeman, chargera officiellement le leader du mouvement ANO, vainqueur des élections législatives en République tchèque, Andrej Babiš, d’entamer des négociations concernant la formation d’un nouveau gouvernement au cours de la semaine prochaine. Le milliardaire d’origine slovaque l’a annoncé après sa première réunion post-électorale avec le chef de l’Etat, ce lundi après-midi au château de Lány.

Miloš Zeman qui avait confirmé, dimanche, de vouloir confier la mission de former un nouveau gouvernement à Andrej Babiš, a également décidé de fixer la date de la première réunion de la nouvelle Chambre des députés au lundi 20 novembre. Cette réunion sera l’occasion pour élire la nouvelle direction de la Chambre basse du Parlement.

Le mouvement ANO continue ce lundi à discuter avec les autres partis pour la formation d’une coalition gouvernementale. Après les communistes, les sociaux-démocrates et les représentants des Maires et indépendants (STAN), ce dimanche, c’est au tour des chrétiens-démocrates et du parti Liberté et démocratie directe (SPD) de Tomio Okamura de rencontrer M. Babiš.