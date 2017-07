Il fera beau et chaud en République tchèque dimanche, jour de la fête des Bořivoj. Le ciel sera presque clair et les températures oscilleront entre 28 et 32°C. La semaine prochaine s’annonce très chaude et même caniculaire sur certaines régions, notamment sur le sud-est du pays, où le mercure pourrait grimper, mardi, jusqu’à 37°C.