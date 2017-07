Attention aux orages violents, parfois accompagnés de grêles, qui peuvent se produire ce jeudi après-midi tout d’abord en Bohême, puis également en Moravie et en Silésie. Ce vendredi, jour de la fête des Vítězslav et Vítězslava, le ciel devrait être nuageux avec éclaircies. Des orages resteront toujours possibles. Les températures seront très chaudes, avec des maximales comprises entre 26 et 30 °C.