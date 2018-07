Ce mercredi, la France, ou bien peut-être la Belgique, sera qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de football. De cela dépendra fortement la météo de cette journée, dont il est au moins certain que c'est le jour de la fête des Olga. Les météorologues pensent quant à eux qu'il devrait faire un temps plutôt couvert sur la République tchèque, avec des averses possibles à l'ouest de la Bohême et à l'est de la Moravie. Les températures vont de 19 à 23°C pour les maximales.