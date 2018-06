D'après les météorologues les plus chevronnés de République tchèque, le temps devrait être très variable ce mercredi, jour de la fête des Ladislav. Après consultation de leurs instruments de mesure de haute technologie, ils sont en effet en mesure de prévoir un ciel couvert avec des éclaircies sur la majeure partie du pays et des averses au sud de la Bohême et sur la région de Moravie-Silésie. Selon leurs dires, les températures maximales ne devraient pas excéder 23 °C.