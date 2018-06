Déjà présente pendant toute la journée de samedi, la pluie ne nous quittera pas dimanche, jour de fête des Jan (Jean). Le temps restera couvert sur l’ensemble du pays et les températures oscilleront entre 14° et 18°C pour les maximales. Il faudra attendre le début de la semaine pour entrevoir des rayons de soleil. Dès lundi, les averses devraient être plus rares et les températures remonteront progressivement.