Après un mercredi particulièrement arrosé avec d’abondantes précipitations sur une grande partie du territoire, le temps est plus variable avec un retour progressif du soleil ce jeudi, jour de la fête des Roland et Herta. Les températures remontent quelque peu et varient entre 19 °c à Jihlava et 23 °C à Brno pour les maximales. Le soleil se lève à 4h49 et se couche à 21h10.