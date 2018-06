C’est un temps variable mais de plus en plus nuageux et orageux au fil de la journée qui règne sur une grande moitié ouest du territoire ce vendredi, jour de la fête des Laura. Le soleil est davantage présent en Moravie. Les températures varient entre 25 °C et 31 °C. Le soleil se lève à 4h55 et se couche à 21h00.