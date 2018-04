Après analyse de leurs instruments de mesure et de leurs modèles de prévision, les météorologues ont rendu leur verdict : il continue de faire beau et chaud en Tchéquie ce jeudi, jour de la fête des Julius. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de nuages ? Non, pas tout à fait puisqu'un voile nuageux arrive par l'ouest du pays et qu'il peut même y avoir des averses sur la Bohême de l'Ouest. Les températures vont jusqu'à 21 °C pour les maximales.