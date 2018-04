Avant une fin de semaine très largement ensoleillée, le temps est plus variable ce jeudi, jour de la fête des Miroslava et Mirka. Entre les éclaircies, quelques gouttes de pluie sont même possibles ci-et-là. Les températures varient entre 12 °C à Jihlava et 18 °C à Ostrava, tandis que le soleil se lève à 6h30 et se couche à 19h38.