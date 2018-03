Bien que le mercure soit encore descendu jusqu’à -20 °C dans le massif de la Šumava, en Bohême du Sud, jeudi, les températures remontent progressivement partout en République tchèque et varient entre 6 °C et 10 °C ce samedi, jour de la fête des Gabriel. Après un vendredi essentiellement pluvieux, des éclaircies sont également attendues, et ce plus particulièrement en Moravie dans l’est du pays. Le soleil se lève à 5h54 et se couchera à 18h19.