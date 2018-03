Aucune évolution notable n’est attendue pour ce lundi, jour de la fête des Josef et Josefa. Comme tout au long du week-end écoulé, le temps reste gris et froid sur l’ensemble du territoire. Les températures sont stables elles aussi et varient entre -3 °C et 1 °C, tandis que le soleil, dont les rayons ont bien du mal à percer les nuages, se lève à 6h07 et se couche à 18h11.