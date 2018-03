La pluie est de retour sur toute la Bohême et plus généralement une large moitié ouest du pays ce mercredi, jour de la fête des Rút et Matylda. La Moravie, elle, profite encore de quelques éclaircies. Les températures varient entre 5 °C à Liberec (Bohême du Nord) et 9 °C à Brno (Moravie du Sud). La grisaille restera ensuite de mise au moins jusqu’à la fin de la semaine avec un retour du gel prévu pour le week-end.