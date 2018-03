Malheureusement, le printemps ne s’installe pas encore en République tchèque. Après un lundi gris et pluvieux, le ciel devrait se dégager, mardi, jour de la fête des Růžena. Le soleil fera de timides apparitions et les températures varieront entre 9° et 13°C pour les maximales. Elles devraient redescendre à 0°C en fin de semaine.