Bien sûr, le ciel est plutôt couvert ce samedi et il peut même pleuvoir sur la partie ouest du pays, mais cela n'empêche pas les Tchèques de fêter dans la liesse et l'unité la fête des Viktorie. Les températures sont idéales pour cela puisque les maximales s'échelonnent entre 9 et 13 °C.