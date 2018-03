Le temps est au redoux sur une grande partie du territoire ce samedi, jour de la fête des Kamil. En Moravie, les températures restent toutefois légèrement négatives, tandis que le mercure remonte un peu plus franchement en Bohême. Plus concrètement, elles varient entre -4 °C en Moravie du sud-est et 1 °C à Plzeň, en Bohême de l’Ouest.