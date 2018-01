Des chutes de neige abondantes et des rafales de vent ont rendu délicate la circulation dans plusieurs régions tchèques et moraves, mercredi. Un risque d’avalanche est signalé dans les monts des Géants, en Bohême du Nord. Vendredi, jour de la fête des Dalimil, le temps sera nuageux à couvert, avec des averses de pluie locales. Les températures restent douces et se situent entre 6° et 10°C.