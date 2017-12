C’est un temps très nuageux avec quelques averses dans une large moitié nord et plus variable dans la moitié sud qui règne sur la République tchèque pour le dernier jour de l’année 2017 ce dimanche, jour de la fête des Silvestr. La grisaille se maintiendra tout au long de la semaine prochaine. Les températures, supérieures aux normales saisonnières, varient entre 5 °C et 11 °C pour les maximales.