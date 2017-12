Il y a exactement dix ans, le 27 décembre 2007, le ciel était couvert et il neigeait ici ou là en République tchèque. C'était par ailleurs le jour de la fête des Bohumila. Coïncidence extraordinaire et troublante : toutes ces informations sont aussi vraies pour ce jeudi 27 décembre 2017. A quelques différences près toutefois puisque la neige est le plus souvent de la pluie. Au niveau des températures, elles montent jusqu'à 5 °C pour les maximales.