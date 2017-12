C’est un temps quasi-printanier qui règne sur l’ensemble du territoire samedi, jour de la fête des Adam et Eva et premier des trois jours de fêtes de Noël en République tchèque. Le ciel est nuageux avec éclaircies et les températures vont de 7° à 11°C pour les maximales. Aucun changement n’est prévu pour les jours à venir : le temps sera doux, avec les températures maximales avoisinant les 10°C.