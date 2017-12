C’est une nouvelle fois les pieds dans la boue que la majorité des Tchèques célèbreront Noël cette année. C’est en effet un temps nuageux et même pluvieux par endroits qui règne sur le territoire ce samedi, jour de la fête des Vlasta et veille de réveillon. La grisaille restera de mise dimanche. Les températures varient entre 3 °C à Zlín (Moravie) et 9 °C à Prague.