Tandis qu’il a neigé en Bohême de l’Ouest et dans les massifs montagneux ce dimanche, le temps reste très variable sur l’ensemble du territoire ce lundi, jour de la fête des Tibor. Averses, auxquelles peuvent se mêler quelques flocons, et éclaircies se succèdent tout au long de la journée. Les températures varient entre 2 °C et 5 °C.