Pour peu que le brouillard veule bien se lever, le temps reste très ensoleillé sur la majeure partie du territoire, et plus particulièrement en Moravie, dans la moitié est du pays, ce vendredi, jour de la fête des Vendelín. Les températures sont stables et varient entre 15 °C à Plzeň (Bohême de l’Ouest) et 20 °C à Ostrava (Moravie-Silésie).