Tandis que le ciel est largement ensoleillé sur une grande partie de la République tchèque, les nuages et la pluie restent très présents en Bohême de l’Ouest et du Nord ce lundi, alors que l’on fête tous les Oliver et Olivie. Aucun changement côté températures, le mercure indiquant en journée entre 15 et 19 °C.