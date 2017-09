Le temps est couvert et pluvieux sur la majeure partie du territoire tchèque ce mardi, jour de la fête des Zita. Seules les régions de la Bohême de l’Ouest et du Nord pourront profiter d’un ciel un peu plus dégagé. Les températures sont toujours plutôt fraîches pour un mois de septembre et vont de 10 à 14 °C pour les maximales.