La carte de la météo montre une Tchéquie plus divisée que jamais ce lundi, premier jour de la semaine mais également celui de la fête des Denisa. A l'ouest, en Bohême, il fait plutôt ensoleillé malgré quelques passages nuageux. A l'est, en Moravie, le ciel est très couvert et pluvieux. Les températures maximales vont jusqu'à 22 °C.