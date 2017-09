Le temps se dégrade ce dimanche, jour du Seigneur et de la fête des Irma. Le ciel est couvert sur l'ensemble du territoire tchèque, avec de rares éclaircies mais également des averses sur la partie est du pays. Que dire des températures sinon que les maximales vont jusqu'à 19 °C sur la Bohême et jusqu'à 25 °C sur la Moravie et la Silésie.