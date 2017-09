Le soleil est présent sur la majeure partie de la République tchèque ce samedi, jour de la fête des Daniela. La pluie est toutefois annoncée en Bohême de l’Ouest. Les températures sont plutôt douces, avec des maximales comprises entre 20 et 24 °C en Bohême et entre 23 et 27 °C en Moravie et en Silésie.