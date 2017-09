La journée de jeudi sera marquée par un temps variable. Malgré des éclaircies qui sont attendues quasiment partout sur le territoire tchèque, le temps sera avant tout couvert et nuageux, avec des averses possibles à Prague et dans la partie nord-ouest de la Bohême. Les températures seront en baisse et iront de 15 à 19 °C pour les maximales. Ce jeudi, on fêtera toutes les Regína.