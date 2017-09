Tandis que le soleil fait son retour et offre un ciel plus dégagé en Bohême, dans la moitié ouest du pays, que ces trois derniers jours, les nuages restent très présents en Moravie ce lundi, jour de la fête des Jindšiška et Henrieta. Aucunes précipitations ne sont toutefois prévues. En légère hausse, les températures varient entre 18 °C et 22 °C.