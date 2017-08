Ce vendredi, jour de la fête des Linda et des Samuel, marque de façon très cruelle l'approche de la fin de l'été. Personne n'échappe à la pluie et la grisaille, à part peut-être les habitants de Moravie-Silésie, et encore. Surtout, au mépris des règles élémentaires de la bienséance, les températures chutent brutalement de plus de 10 °C, à tel point qu'elles ne dépassent pas les 18 °C pour les maximales.