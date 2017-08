Attention aux orages qui sont attendus ce jeudi après-midi et soir sur l’ensemble du territoire tchèque. Vendredi, jour de la fête des Zuzana, le temps sera couvert et pluvieux. Le soleil pourrait toutefois apparaître dans l’après-midi, notamment dans la partie est du pays. Les températures maximales seront très variées et iront de 18 °C en Bohême de l’Ouest, jusqu’à 34 °C en Silésie.