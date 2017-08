Le courroux des dieux est implacable en Bohême ce jeudi, malgré la fête des Vavřinec. Les divinités font tomber la pluie et les éclairs sur la partie ouest de la République tchèque. Elles font preuve de plus de retenue pour la Moravie, où il fait beau mais où les températures maximales peuvent tout de même atteindre des niveaux infernaux, jusqu'à 36° C.