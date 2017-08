Nuages et soleil se disputent l'hégémonie sur le ciel tchèque ce vendredi, jour de la fête, en chanson, des Dominik. Les nuages ont de sérieux arguments à faire valoir puisqu'il peut pleuvoir sur l'est de la Bohême et que des orages sont attendus sur la région de Vysočina. Les températures restent élevées, particulièrement sur la Moravie. Elles vont de 30 à 34 °C pour les maximales.