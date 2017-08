Ce jeudi, jour de la fête des Miluše, il fait toujours très chaud sur l’ensemble du territoire tchèque, avec les températures maximales comprises entre 28 et 32 °C. Dans le sud et l’est du pays, le mercure peut monter jusqu’à 36 °C. Comme ces derniers jours, de violents orages sont attendus dans l’après-midi et dans la soirée.