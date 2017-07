Samedi, le soleil brille de nouveau sur le ciel tchèque. Toutefois, quelques nuages, et même la pluie, peuvent apparaître dans la partie nord-ouest du pays. Les températures sont très douces et vont de 24 à 28 °C pour les maximales. Dans le sud-est du territoire, le mercure peut monter jusqu’à 30 °C. Ce samedi, on fête toutes les Marta.