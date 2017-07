Le temps est toujours essentiellement couvert et nuageux mais des éclaircies font leur réapparition sur l’ensemble du territoire tchèque ce mardi, jour de la fête des Jakub. La pluie est attendue notamment dans l’ouest et le sud-ouest de la Bohême. Les températures enregistrent une nouvelle baisse, avec des maximales comprises entre 18 et 22 °C.