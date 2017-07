Alors que la nuit de samedi à dimanche a été la plus chaude de l’année à Prague avec un mercure ne descendant pas en dessous de 20.4 °C, de violents orages ont éclaté notamment en Bohême centrale ce dimanche après-midi. Ce lundi, jour de la fête des Libuše et Amálie, c’est un temps essentiellement nuageux qui règne sur l’ensemble du territoire avec des averses un peu partout et des orages dans l’est et le sud du pays. Les températures restent stables et varient entre 27 °C et 32 °C pour les maximales.