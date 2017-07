Mercredi, jour de Fête nationale des Saints Cyrille et Méthode, s’annonce assez variable, tantôt ensoleillé, tantôt couvert. La pluie est également attendue, notamment dans la partie nord et nord-est du pays. Les températures sont en hausse et vont de 24 à 28 °C pour les maximales. En Moravie du Sud, le mercure pourra monter jusqu’à 31 °C.