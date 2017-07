Ce samedi, le temps est essentiellement couvert et pluvieux, même si quelques éclaircies sont attendues notamment en Bohême. Les températures sont de nouveau en baisse et vont de 19 à 23 °C pour les maximales. En Moravie du sud, le mercure pourra toutefois monter jusqu’à 26 °C. Ce samedi, on fête toutes les Jaroslava.