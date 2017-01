Infos Météo

28-01-2017 18:11 | Pierre Meignan

Tout le monde n'a pas la chance de profiter du soleil ce dimanche, jour de la fête des Zdislava, si tant est qu'elles existent. Les habitants du nord de la Bohême et ceux du sud de la Moravie ont en effet le ciel obscurci par les nuages. Tout le monde doit cependant composer avec des températures toujours faibles qui ne dépassent pas les -2 °C.

Le parti conservateur TOP 09 présente son projet "Vision 2030" 28-01-2017 18:07 | Pierre Meignan Le parti conservateur TOP 09, en relatif perte de vitesse dans les élections ces dernières années, présentait ce samedi son projet "Vision 2030" pour tenter d'inverser la tendance. Avec ce programme, le président de cette formation actuellement dans l'opposition de droite, l'ancien ministre des Finances Miroslav Kalousek, souhaite obtenir "un score à deux chiffres" lors des élections législatives de l'automne prochain. D'ici à 2030, le parti TOP 09 veut notamment "augmenter le niveau de vie des Tchèques", baisser les impôts sur le travail et introduire la monnaie unique européenne. Au niveau de la politique internationale, le projet ne diffère pas vraiment de la politique menée actuellement : il s'agit d'insister sur l'ancrage de la République tchèque au sein de l'Union européenne et de l'OTAN. A ce titre, comme le gouvernement actuel, TOP 09 veut augmenter le budget consacré à la défense.

Patinage artistique : Evgenia Medvedeva conserve son titre de championne d'Europe à Ostrava ; Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sacrés pour la troisième fois 28-01-2017 18:01 mis à jour | Pierre Meignan Evgenia Medvedeva a survolé les championnats d'Europe de patinage artistique actuellement organisé à Ostrava à l'est de la République tchèque. Vendredi, la patineuse de 17 ans, championne du monde en titre, a été sacrée une nouvelle fois championne d'Europe en dominant et le problème court et le programme libre. Au passage, elle a établi un nouveau record du monde avec 229,71 points. Sur le podium, Evgenia Medvedeva devance sa compatriote Anna Pogorilaya et l'Italienne Carolina Kostner. Ce samedi, le couple français composé de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s'est également illustré en remportant l'épreuve de danse sur glace. Ils ont ainsi été sacrés champions d'Europe pour la troisième fois de leur carrière. La compétition, qui n'avait pas été organisée en République tchèque depuis dix-huit ans, s'achève ce dimanche.

Snowboard - Coupe du monde : deuxième victoire de la saison pour Ester Ledecká à Rogla 28-01-2017 17:57 | Pierre Meignan Ester Ledecká a remporté ce samedi pour la troisième fois de sa carrière l'épreuve de slalom parallèle en Coupe du monde de snowboard à Rogla en Slovénie. La Tchèque de 21 ans, championne du monde de la discipline l'an passé à Kreischberg, décroche ainsi sa deuxième victoire de la saison et accroît son avance au classement général. En finale, Ester Ledecká a dominé sa principale rivale, l'Allemande Carolin Langenhorst, qui n'a pas terminé la piste.

Prague : Bientôt un nouveau visage pour le quai Náplavka 28-01-2017 14:13 | Pierre Meignan La municipalité de Prague envisage de donner un nouveau visage au quai Náplavka, au bord de la Vltava, un endroit très populaire auprès des touristes mais aussi des locaux quand les beaux jours reviennent. Les conseillers municipaux doivent plancher au mois de février sur un projet architectural qui table sur la construction d'une galerie, de cafés et de toilettes pour l'été de l'année prochaine. Selon la maire de Prague Adriana Krnáčová (ANO), le quai devrait être équipé dès cette année de nouveaux bancs et de poubelles de tri "intelligentes". "Je veux que cet espace soit pensé de façon esthétique mais surtout de façon fonctionnelle", a-t-elle déclaré à l'agence de presse ČTK.

Lubomír Zaorálek veut que l'Union européenne se dote de forces armées 28-01-2017 13:50 | Pierre Meignan Dans un entretien pour l'agence de presse ČTK, le ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek estime que l'Union européennen ne peut plus espérer peser sur la scène internationale si elle ne dispose pas de forces armées. Le social-démocrate appuie son idée sur le fait que les Européens sont absents des négociations en cours à Astana au Kazakhstan sur l'avenir de la Syrie. "Ceux qui négocient un armistice, ce sont ceux qui ont des armes et qui sont présents là-bas", explique-t-il. La volonté du chef de la diplomatie tchèque est en accord avec des déclarations précédentes du premier ministre Bohuslav Sobotka et de la position commune adoptée par les quatre pays du groupe de Visegrád (Hongrie, Pologne, Slovaquie et Tchéquie), en faveur de la création d'une armée européenne.

Le chef de l'Etat applaudit la décision de Donald Trump d'interdire de territoire les réfugiés syriens 28-01-2017 13:42 | Pierre Meignan Le chef de l'Etat Miloš Zeman salue le décret pris par le nouveau président américain, Donald Trump, qui doit notamment interdire jusqu'à nouvel ordre l'entrée sur le territoire américain des réfugiés syriens. Le porte-parole du château de Prague, Jiří Ovčáček, a rappelé sur twitter que M. Zeman était depuis lontemps opposé "à l'accueil des migrants musulmans". "Le président américain Donald Trump défend son pays, il s'agit de la sécurité des citoyens ; exactement ce que les élites de l'UE ne font pas", écrit-il encore. Avec ce décret, les autorités américaines interdisent également pendant quatre mois l'entrée dans leur pays aux ressortissants de sept pays à majorité musulmane et mettent fin à un programme d'aide aux réfugiés.

Football : Lukáš Pokorný effectue ses premiers pas en Ligue 1 28-01-2017 09:15 | Pierre Meignan Lukáš Pokorný a évolué pour la première fois sous les couleurs de son nouveau club Montpellier. Au stade Vélodrome, face à l'Olympique de Marseille, le défenseur est entré en jeu à la 82e minute, à la place de Steve Mounié. C'était trop tard pour influencer sur le résultat d'un match maîtrisé par les Marseillais qui l'ont emporté sur le score sans appel de 5 à 1. Le transfert de Lukáš Pokorný du Slovan Liberec vers Montpellier a été officialisé il y a seulement quatre jours. Selon divers médias, son coût est estimé à 40 millions de couronnes, environ 1,5 million d'euros.

Météo 27-01-2017 18:08 mis à jour | Denisa Tomanová Très bonne fête à toutes les Otýlie, à l’honneur du calendrier tchèque ce samedi. Le soleil est particulièrement présent en Bohême centrale, au nord-est et à l’extrême est du pays. Le ciel est couvert du sud au nord-ouest du pays. Les températures restent stables, puisqu’elles oscillent entre -4 °C et 2 °C pour les maximales.