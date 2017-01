Infos Météo

20-01-2017 14:04 | Denisa Tomanová

Très bonne fête à toutes les Běla, à l’honneur du calendrier tchèque ce samedi. Le soleil est de retour sur l’ensemble du territoire tchèque, mais les températures restent néanmoins toujours négatives. Seule la région d’Ostrava affiche 0 °C.

Tennis – Open d’Australie : c’est terminé pour Kristýna Plíšková et Tomáš Berdych 20-01-2017 14:41 | Denisa Tomanová Après s’être qualifiés pour le troisième tour de l’Open d'Australie, Kristýna Plíšková et Tomáš Berdych n’ont pas réussi à accéder aux huitièmes de finale. La Tchèque a été battue par la numéro un mondiale, l’Allemande Angelique Kerber (0-6, 4-6). De son côté, Tomáš Berdych s’est incliné face au Suisse Roger Federer (2-6, 4-6, 4-6). Ce jeudi, deux autres Tchèques seront en lice pour les huitièmes de finale : Barbora Strýcová affrontera la Française Caroline Garcia, tandis que la sœur jumelle de Kristýna, Karolína Plíšková sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko.

Les signataires de la Charte 77 demandent au gouvernement de soutenir les droits de l’homme en Chine 20-01-2017 14:34 | Denisa Tomanová Plus de 160 anciens signataires de la Charte 77 ont lancé un appel au Premier ministre Bohuslav Sobotka ainsi qu’au reste du gouvernement, pour qu’ils soutiennent de façon officielle les droits de l’homme en Chine. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement et publiée par l’association Post Bellum, les signataires demandent notamment de soutenir le Prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, emprisonné en Chine depuis 2009. Par cette lettre, les signataires ont voulu réagir à la déclaration gouvernementale prononcée à l’occasion du 40e anniversaire de la Charte 77, et par laquelle le gouvernement a unanimement adhéré à la tradition du combat de la Charte 77 en faveur des droits de l’homme et des droits civils.

Le ministère de l'Environnement s'inquiète pour l'avenir des parcs nationaux après un vote du Sénat 20-01-2017 14:21 mis à jour | Pierre Meignan Le ministère de l'Environnement estime que les dispositions prises par les sénateurs mercredi sont si vastes et dévastatrices qu'elles pourraient conduire à la fin des parcs nationaux en République tchèque. La Chambre haute du Parlement a voté pour la suppression de la mesure selon laquelle il serait impossible de revoir l'organisation des parcs nationaux en zones pendant une période de quinze ans. Les sénateurs ont également souhaiter étendre les pouvoirs des municipalités situées dans les territoires des parcs, qui pourrait ainsi y développer des activités économiques. Pour Richard Brabec, les députés, qui se prononceront la semaine prochaine, devront choisir s'il doit exister ou non en République tchèque des parcs nationaux protégés par la loi. Le chef de l'Etat Miloš Zeman, adversaire déclaré des écologistes, a pour sa part applaudi des deux mains au vote des sénateurs.

La nouvelle campagne de Czech Tourism vise l’architecture baroque 20-01-2017 12:59 | Denisa Tomanová « Le Baroque dans tous ses sens » tel est le nom de la nouvelle campagne lancée par l’agence Czech Tourism, dont l’objectif est de présenter la République tchèque non seulement aux touristes nationaux mais aussi aux touristes étrangers. Cette année, l’agence va porter l’accent sur les perles architecturales uniques situées en Bohême et en Moravie. A l’occasion de la foire internationale du tourisme Go-Regiontour, qui se déroule à l’heure actuelle dans la ville de Brno, Radana Koppová de Czech tourism a indiqué que l’agence a l’intention de présenter des destinations avec une thématique baroque à travers tout le pays.

La Thaïlande devrait extrader sous peu le Tchèque soupçonné de propagation du virus du sida 20-01-2017 11:54 | Pierre Meignan Arrêté il y a quelques jours sur l'île de Phuket en Thaïlande, le ressortissant tchèque soupçonné d'avoir sciemment transmis le virus du sida à plusieurs de ses partenaires sexuels devrait être extradé vers la République tchèque en début de semaine prochaine. Selon le quotidien Bangkok Post, il devrait être pris en charge à partir de ce vendredi par les services thaïlandais de l'immigration qui le remettront aux autorités tchèques. Le suspect faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international. La police tchèque estime qu'il a pu transmettre le virus du sida à au moins trois personnes mais que le nombre de contaminations pourrait être bien plus élevé au vu du nombre de ses partenaires sexuels depuis qu'il a appris sa séropositivité. Un tribunal thaïlandais l'a déjà condamné jeudi à s'acquitter d'une amende car son visa touristique dans le pays a expiré depuis 2015.

Une grande partie de la Tchéquie étouffe sous le smog 20-01-2017 10:31 | Pierre Meignan Dans la plupart des régions de République tchèque, l'Institut hydrométéorologique tchèque (ČHMÚ) a émis une alerte à la pollution. Le taux de particules fines dans l'air dépasse en maints endroits les seuils tolérés et seules les régions de Karlovy Vary, de Vysočina et de Bohême du Sud sont pour l'heure épargnées par le smog. Dans les alentours de Třinec, à l'extrême-est du pays, le dispositif limitant les activités industrielles a été enclenché et il pourrait s'étendre à d'autres territoires. Il est recommandé aux personnes malades ou âgées ainsi qu'aux enfants d'éviter les efforts en extérieur. Les automobilistes devraient également limiter leurs déplacements.

L'ambassadeur américain Andrew Shapiro quitte ses fonctions le jour de l'investiture de Donald Trump 20-01-2017 10:21 | Pierre Meignan Après deux ans et demi de services, l'ambassadeur américain à Prague Andrew Schapiro quitte ses fonctions ce vendredi, jour de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump. Ce juriste de formation, qui a des racines tchèques du côté de sa mère, avait été nommé à ce poste par le chef d'Etat sortant, Barack Obama. C'est ce qui a motivé sa décision de remettre sa démission. Kelly Adams-Smith, jusqu'alors son adjointe, prend la tête de la représentation américaine en République tchèque en attendant qu'un nouvel ambassadeur soit nommé. Le séjour d'Andrew Schapiro à Prague a été marqué par des tensions répétées avec le chef de l'Etat Miloš Zeman, notamment au sujet de la politique de ce dernier à l'égard de la Russie.

Cinéma : record de fréquentation en 2016 19-01-2017 16:58 | Pierre Meignan Les cinémas tchèques ont accueilli environ 15,6 millions de spectateurs en 2016. Cela constitue un record depuis la naissance de la République tchèque en 1993 et une nette augmentation par rapport à l'année précédente qui avait enregistré 13 millions de spectateurs. 30% du public s'est déplacé pour des films tchèques. Il y a eu 79 nouveaux sur les écrans en 2016 ; c'est là aussi un chiffre record depuis l'année 1990. Genre très populaire en Tchéquie, c'est un conte qui arrive en tête du box office, "Anděl Páně 2", qui a attiré 913 767 personnes. Aleš Danielis, de la société de distribution CinemArt, estime que les bons résultats de l'année écoulée s'expliquent d'abord par le succès des films tchèques, une situation qui ne se répète pas forcément régulièrement.