Infos Météo

16-01-2017 14:11 | Denisa Tomanová

Très bonne fête à tous les Drahoslav, qui sont à l’honneur du calendrier tchèque ce mardi. Le soleil se montre généreux, car il revient sur l’ensemble du territoire tchèque. Seule la région d’Ostrava, à l’extrême est du pays, reste couverte. Les températures restent stables puisqu’elles oscillent entre - 4 et 0 °C pour les maximales.

Pour consulter le bulletin d'informations que nous mettons en ligne chaque jour aux alentours de 20H00, veuillez cliquer ici.

Des scientifiques tchèques découvrent des parasites dans du saumon en Alaska 16-01-2017 14:14 | Denisa Tomanová Des scientifiques tchèques du Centre biologique de l’Académie des Sciences, situé à České Budějovice, ont découvert des cestodes dans du saumon en Alaska, soit des types de parasites, qui peuvent aussi infecter l’être humain. Jusqu’à présent, la présence de ce type de parasite n’avait été enregistrée que sur la côte pacifique de l’Asie. D’après le parasitologue et responsable de l’équipe de chercheurs, Roman Kuchta, et qui travaille sur ce sujet depuis 2012, l’être humain peut s’infecter de ce parasite en mangeant du poisson insuffisamment cuit.

Météo 16-01-2017 14:11 | Denisa Tomanová Très bonne fête à tous les Drahoslav, qui sont à l’honneur du calendrier tchèque ce mardi. Le soleil se montre généreux, car il revient sur l’ensemble du territoire tchèque. Seule la région d’Ostrava, à l’extrême est du pays, reste couverte. Les températures restent stables puisqu’elles oscillent entre - 4 et 0 °C pour les maximales.

Une grève de la faim initiée par une vingtaine d’étudiants à la mémoire de Jan Palach 16-01-2017 13:43 mis à jour | Denisa Tomanová Ce lundi, la République tchèque commémore la Journée de la mémoire de Jan Palach, étudiant qui s’était immolé par le feu le 16 janvier 1969 sur la place Venceslas à Prague pour protester contre l’occupation de la Tchécoslovaquie par les armées du pacte de Varsovie. Dans la matinée de ce lundi, le premier ministre, Bohuslav Sobotka, ainsi que d’autres hommes politiques et les représentants de l’initiative citoyenne Bez komunistů.cz, ont rendu hommage à Jan Palach, décédé trois jours après son immolation. A compter de ce lundi, une vingtaine d’étudiants d’universités ont également entamé une grève de la faim jusqu’au 25 janvier prochain afin de se souvenir et honoré la mémoire non seulement de Jan Palach, mais aussi de Jan Zajíc, deuxième étudiant qui s’était immolé le 25 février 1969.

Tennis – Open d’Australie : deux joueurs tchèques qualifiés pour le second tour 16-01-2017 13:27 | Denisa Tomanová Tomáš Berdych et Kristýna Plíšková sont les deux Tchèques qui passent au second tour de l’Open d’Australie. Tomáš Berdych, qui a profité de l’abandon rapide de l’Italien Luca Vanni pour cause de blessure, s’est facilement qualifié (6-1). Le Tchèque affrontera prochainement l’Américain Ryan Harrison. De son côté, Kristýna Plíšková s’est imposée au premier tour du Grand Chelem de la saison face à la Suissesse Viktorija Golubic (6-3, 2-6, 6-4) et sera opposée à la Roumaine Irina Begu. Néanmoins, déception pour Kateřina Siniaková, vainqueur du tournoi de Shenzhen, qui s’est inclinée face à l’Allemande Julia Görges (3-6, 6-3, 6-4).

La République tchèque demandera l’inscription de Žatec, la ville du houblon, au patrimoine mondial de l’UNESCO 16-01-2017 12:02 | Alžběta Ruschková Le ministère de la Culture demandera l’inscription de Žatec, une ville dans le nord de la République tchèque, connue pour sa culture du houblon, sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La nomination devrait être envoyée le 1er février prochain, la demande pourrait ensuite être abordée en été 2018, a annoncé la porte-parole du ministère, Simona Cigánková. A Žatec, la culture du houblon remonte à plusieurs siècles. La ville possède le plus grand nombre de bâtiments historiques liés à cette activité au monde. Si la nomination est acceptée, Žatec pourrait devenir le treizième site tchèque à rejoindre la prestigieuse liste.

Pour Lubomír Zaorálek, l’affaire des Tchèques arrêtés en Turquie se terminera bien 16-01-2017 10:23 | Alžběta Ruschková Selon le ministre des Affaires étrangères Lubomír Zaorálek, l’affaire des deux Tchèques arrêtés en Turquie se terminera bien. Les négociations devraient aboutir à une expulsion des deux détenus du pays et, par conséquence, à leur retour dans leur patrie, a fait savoir le chef de la diplomatie tchèque. Lubomír Zaorálek l’a annoncé ce lundi, alors que le ministère des Affaires étrangères a envoyé à Ankara une note verbale demandant les informations relatives au procès de Markéta Všelichová et Miroslav Farkas. Les Tchèques ont été arrêtés par la police turque en novembre dernier. Si les médias locaux ont indiqué que leur prétendues activités terroristes et appartenance à des milices kurdes étaient les raisons principales de leur arrestation, la police n’a pas porté aucune accusation allant dans ce sens.

Plus de 57 000 visiteurs pour l’exposition sur le Douanier Rousseau 16-01-2017 09:58 | Alžběta Ruschková Plus de 57 000 personnes ont vu l’exposition consacrée à Henri Rousseau qui s’est tenue, de septembre à dimanche dernier, à la Galerie nationale, au palais Kinský, dans le centre de Prague. Il s’agit ainsi d’un des projets les plus visités de l’histoire de la galerie. C’est la première fois que les toiles du Douanier Rousseau, représentant majeur de l’art naïf, ont été exposées en République tchèque. La Galerie nationale, propriétaire d’un célèbre autoportrait d’Henri Rousseau, a collaboré avec le Musée d’Orsay pour mettre sur pied cette exposition.

Météo 15-01-2017 18:00 mis à jour | Denisa Tomanová Lundi, jour de fête des Ctirad, le ciel reste couvert sur l’ensemble de la République tchèque et des chutes de neige sont attendues en Bohême centrale ainsi que dans les régions de České Budějovice et d’Ústí nad Labem. Seule la partie sud-est du pays annonce un ciel partiellement dégagé. Les températures vont de -3 à 1 °C pour les maximales.

Les seniors tchèques arrivent en troisième position du classement des seniors européens passionnés de voyage 15-01-2017 17:57 mis à jour | Denisa Tomanová Selon les données révélées par l’Office tchèque des statistiques, les seniors tchèques arrivent à la troisième place du classement des personnes âgées de plus de 65 ans des pays de l’Union européenne qui aiment voyager. Ce sont les seniors originaires de France et de Chypre qui arrivent en tête du classement. D’après les données publiées par l’agence européenne de statistiques Eurostat, les personnes âgées tchèques dépensent le moins d'argent de tous les citoyens de l'UE pendant leur voyage. En 2014, leur budget quotidien s’est élevé à 370 couronnes (environ 13,7 euros), contrairement aux seniors du Luxembourg, dont le budget quotidien a été de près de 3 260 couronnes, soit 120 euros.