09-01-2017 14:49 | Pierre Meignan

Attention aux coups de soleil qui ne pardonnent pas ce mardi, jour de la fête des Břetislav. Il fait effectivement très beau en Tchéquie même si les températures sont négatives. Celles-ci vont de -6 à -2 °C pour les maximales.

Les sociaux-démocrates proposent que l'excédent budgétaire permette de payer les pensions de retraite 09-01-2017 19:17 | Pierre Meignan Le parti social-démocrate propose que l'excédent budgétaire pour l'exercice 2016 soit reversé au fonds qui permet le paiement des pensions de retraite. Le budget de l'Etat a enregistré l'année passée un excédent de l'ordre de 62 milliards de couronnes, quelque 2 milliards d'euros, et le gouvernement devait discuter ce lundi de la façon dont cette somme peut être utilisée. D'autres sociaux-démocrates estiment qu'elle devrait permettre de payer le déficit attendu cette année, qui devrait s'établir autour de 60 milliards de couronnes. Le chef de l'Etat Miloš Zeman, ancien social-démocrate, a déclaré dimanche que les personnes qui songeaient déjà à la façon de dépenser l'excédent budgétaire annoncé dans le courant de la semaine étaient des "analphabètes économiques".

Quinze policiers serbes envoyés en Serbie 09-01-2017 17:09 | Pierre Meignan Quinze policiers tchèques se sont envolés ce lundi pour la Serbie où ils doivent travailler un mois durant à la surveillance des frontières de l'espace Schengen. D'après le ministre tchèque de l'Intérieur, Milan Chovanec, ils participeront à des patrouilles communes avec leurs collègues serbes le long des frontières et contribueront aussi à d'autres missions, notamment de protection des axes de transport. En lien avec la "crise des réfugiés", l'envoi de ce contingent fait suite à plusieurs autres la semaine passée en Macédoine, en Bulgarie et en Italie. Des policiers tchèques avaient déjà été envoyés en Serbie l'année passée. Au total, ils sont environ 400 à avoir participé depuis début 2015 aux quatorze missions tchèques à l'étranger.

Défense : la Tchéquie et la Slovaquie surveilleront ensemble leur espace aérien 09-01-2017 17:01 | Pierre Meignan La République tchèque et la Slovaquie collaboreront à partir de l'été afin d'assurer une surveillance commune de leur espace aérien. C'est ce que prévoit un accord entre les deux pays discuté et validé par le gouvernement tchèque ce lundi. Les deux pays travaillent déjà ensemble sur cette question dans le cadre de l'OTAN mais souhaitent aller plus loin. A partir de cet été, les forces aériennes de l'un des deux Etats pourront demander une aide de leurs collègues du pays voisin dans le cas où elles rencontrent des problèmes d'ordre technique ou au niveau de leur personnel. Les pilotes pourraient également être autorisés à abattre, sur le territoire de l'autre Etat, un avion civil victime d'une prise d'otage et pouvant potentiellement être utilisé pour une attaque terroriste. L'accord, déjà validé en Slovaquie, doit désormais être soumis à l'étude des parlementaires tchèques.

Exposition : le musée de Přerov présente Comenius "sous toutes ses formes" 09-01-2017 15:06 | Pierre Meignan Le musée de Přerov propose de découvrir différentes représentations artistiques de Jan Amos Komenský, le grand pédagogue tchèque du XVIIe siècle, connu en français sous le nom de Comenius, à l'occasion d'une nouvelle exposition. Cette exposition, qui répond au nom de "Komenský ? On l'a déjà vu quelque part !", permet aux visiteurs de découvrir des peintures, des sculptures ou encore des caricatures représentant le célèbre intellectuel depuis la moitié du XVIIe siècle jusqu'à nos jours. Elle aurait dû ouvrir dès septembre dernier mais en raison de problèmes techniques, seuls des panneaux informatifs étaient jusqu'alors mis à disposition du public. Comenius a fréquenté le collège des Frères moraves qui était établi à Přerov en Moravie, d'abord en tant qu'élève puis comme professeur.

Sécurité : Štefan Füle, possible candidat tchèque à la tête de l'OSCE 09-01-2017 14:43 | Pierre Meignan Štefan Füle, ancien diplomate et eurocommissaire entre 2010 et 2014, est pressenti pour être le candidat tchèque au poste de secrétaire général de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Selon l'agence de presse ČTK, qui cite une "source diplomatique", le dossier de candidature est prêt et le gouvernement doit se pencher sur la question courant janvier. Le ministère des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire. L'OBSE est une organisation rassemblant 57 pays qui vise à prévenir les conflits armés et à défendre les droits de l'Homme et la démocratie. Le mandat de l'actuel secrétaire général, l'Italien Lamberto Zannier, prend fin en juin prochain. Štefan Füle a été ambassadeur en poste au Royaume-Uni, en Lituanie et auprès de l'ONU, eurocommissaire dans la commission Barroso ainsi que ministre des Affaires européennes dans le gouvernement de Jan Fischer.

Corruption : l'ancien ministre Jiří Balvín évoque de prison avec sursis 09-01-2017 14:29 | Pierre Meignan L'ancien ministre de la Culture et directeur de la Télévision tchèque Jiří Balvín a été condamné ce lundi à une peine de dix mois de prison avec sursis dans une affaire de corruption. Il doit également payer une amende de 240 000 couronnes, soit près de 9 000 euros. Le tribunal d'arrondissement de Prague 2 a infligé la même peine à l'ancien directeur adjoint de la Radio publique tchèque Michal Koliandr ainsi qu'à l'homme d'affaires Jan Hnilica. Les trois hommes ont été reconnus coupables de corruption dans le cadre de la vente d'un château situé à Přerov qui appartenait à la Radio tchèque. Un premier procès les avait pourtant acquittés en avril dernier. Deux des trois accusés ont d'ores et déjà fait appel du nouveau verdict.

La "marche civile" de solidarité avec la Syrie fait étape en Tchéquie 09-01-2017 14:09 | Pierre Meignan Une cinquantaine de personnes qui participent à la "marche civile" de solidarité avec la Syrie sont arrivées ce lundi en République tchèque. Partis fin décembre depuis Berlin, ces militants, qui dénoncent la guerre en Syrie et veulent y faire parvenir une aide humanitaire, entendent rejoindre Alep en empruntant dans l'autre sens l’itinéraire suivi par les réfugiés dans les Balkans. L'information de leur arrivée sur le territoire tchèque ce lundi matin a été communiquée par le prêtre Mikuláš Vymětal, qui organise leur trajet en République tchèque. Les participants à la marche devraient arriver à Prague à la mi-janvier et parvenir à Vienne à la fin du mois. Le nombre de marcheurs varie puisque la plupart d'entre eux se joignent à la marche pour quelques étapes seulement. Ils étaient 500 environ au départ de Berlin.

Le gouvernement veut s'inspirer de l’héritage de la Charte 77 09-01-2017 12:22 | Alžběta Ruschková Le gouvernement veut s'inscrire dans l’héritage de la Charte 77 et continuer à mener la lutte pour les droits de l’Homme. C’est du moins ce que les ministres ont annoncé dans une déclaration commune, adoptée lors de la première réunion du cabinet de cette nouvelle année 2017, alors que la République tchèque fête le 40e anniversaire de la publication de ce document fondateur du mouvement dissident. « Nous avons de l’estime pour toutes les victimes des répressions mises en place après l’apparition de la Charte 77, ainsi que pour d’autres initiatives indépendantes de l’époque », indique le gouvernement dans la déclaration, tout en désignant les chartistes comme l'un des mouvements parmi les plus importants de l’histoire moderne des pays tchèques. « Sans leurs positions courageuses, leurs efforts assidus et souvent même la souffrance des signataires, nous aurions dû suivre un chemin beaucoup plus difficile pour arriver à l’état actuel du pays », peut-on aussi lire dans le texte.